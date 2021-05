Der Ball der 41 (12. Mai)

Regie: David Pablos

Mit: Alfonso Herrera, Emiliano Zurita, Mabel Cadena, Fernando Becerril, Rodrigo Virago

Einem historischen Stoff hat sich Regisseur David Pablos mit "Der Ball der 41" angenommen: Im Mexiko des ausgehenden 19. Jahrhunderts dringt Ignacio de la Torre in die höchsten Gesellschaftsschichten vor, heiratet der junge Mann doch die Tochter des Präsidenten Porfirio Diaz.

Wovon zu diesem Zeitpunkt niemand weiß, ist das Doppelleben, das Torre führt. Auf der einen Seite ist da die Welt der Politik, auf der anderen Seite ist er Teil eines geheimen Clubs, in dem sich schwule Männer treffen. Der titelgebende Ball sorgt schließlich für einen handfesten Skandal.

The Woman in the Window (14. Mai)

Regie: Joe Wright

Mit: Amy Adams, Donat Balaj, Anthony Mackie, Gary Oldman, Julianne Moore

Es ist ein Stoff wie für Hitchcock-Fans gemacht: In Joe Wrights "The Woman in the Window" muss Amy Adams als Anna Fox mitansehen, wie ihre Nachbarin Opfer eines Gewaltverbrechens wird. Das Problem dabei: Niemand glaubt ihr.

Als Anna die Polizei verständigt, taucht diese mit dem Ehemann ihrer Nachbarin auf. Und dieser behauptet schlichtweg, dass Anna seine Frau noch nie getroffen habe. Es ist der Beginn eines wahren Albtraums für die an Platzangst leidender Kinderpsychologin, die deshalb ihre eigenen vier Wände nie verlässt. Was wahr und was nur Einbildung ist, lässt sich in diesem Psychothriller klassischen Zuschnitts nur auf die harte Tour herausfinden.