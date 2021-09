Die besten Streaming-Highlights Mitte September 2021

"Spitting Image: The Kraut's Edition", Puppenserie (16. September)

In den 1980ern wurden die Puppen der britischen Sitcom "Spitting Image" zum Kult einer kabarettistisch-satirischen Gesellschaft und feierten spätestens mit ihrem Auftritt im Musikvideo zu "Land of Confusion" von Genesis weltweit Erfolge.

Mittlerweile sind die Puppenhelden auch im neuen Jahrtausend aktiv, nun auch in einer Fassung, in der die deutschsprachigen Vertreter ihr Fett respektive ihr Latex abbekommen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist als Gummi-Alter-Ego ebenso in "The Krauts' Edition" vertreten wie die Grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, Markus Söder oder Barbara Schöneberger.

"Louis Theroux: Auf den Spuren von Joe Exotic" (17. September)

Regie: Jack Rampling

Nach dem Welterfolg der Realitydokuserie "Tiger King" widmet sich "Shooting Joe Exotic" nun ganz deren Hauptprotagonisten, dem einstigen Privatzoobetreiber und derzeitigem Häftling Joe Exotic.

So kehrt der Filmemacher Louis Theroux nach Oklahoma zurück, um zu dokumentieren, was in den zehn Jahren seit der Verurteilung des "Tiger King" wegen versuchten Mordes passiert ist. Und dabei steht nicht nur das Medienphänomen Joe Exotic im Zentrum, sondern auch damalige Beteiligte an der legendären Doku, die Theroux erneut Rede und Antwort stehen.