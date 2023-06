Die 5 besten Filme und Serien mit Nathan Fillion

In der Krimikomödie konnte Nathan Fillion beweisen, was für ein unglaublich charismatischer und humorvoller Schauspieler er ist, der in jeder Rolle etwas Leichtes und beinahe Jungenhaftes findet. Nathan Fillion liefert hier beste Unterhaltung!

Als unbekümmerter Playboy und Schriftsteller verzaubert der Darsteller nicht nur das Publikum, sondern auch die Polizistin Kate Beckett (Stana Katic). Die "Will They, Won't They"-Prämisse kreiert zusammen mit der Chemie der beiden Darsteller:innen eine fesselnde Dynamik, der man nicht so gleich entkommt. Die beiden arbeiten zusammen, da Richard Castle neue Inspiration für seine Krimigeschichten braucht, und er doch auch manchmal der Polizei eine Hilfe ist.

"Castle" ist eine unterhaltsame Serie, die eine gute Mischung aus Komödie und ernsthafter Polizeiarbeit mit Drama und Mystery bietet.

Alle acht Staffeln von "Castle" kann man auf Disney+ streamen. Auf Prime Video, Maxdome und Google Play kann man die Serie kaufen. Hier geht's zur Serie!