"Echoes": Kommt Staffel 2 der Netflix-Serie?

So endete Staffel 1

Die letzte Episode von Staffel eins beginnt mit einem Feuer und die Zwillinge sind sich nicht im Klaren, wie ihr Leben weitergehen soll. Nachdem Leni Gina von dem Tod ihres Vaters informiert, jagt sie ihre Schwester mit der Axt durch das Haus. Während sie Halluzinationen von ihrem Vater und ihrer Mutter hat, gelingt es Gina ins Freie zu entkommen, wobei wir dann durch Rückblenden die Ursache für das Feuer erfahren. Leni setzte als Kind eine Kirche in Flammen, während Gina mit ihrem Freund Dylan Sex hatte. In einem emotionalen Face-Off stürzt Gina einen Wasserfall hinab und fällt tief in einen Fluss.

Die Polizei findet keine Leiche und auch Leni hält sich bedeckt. In einem Gespräch mit ihrem Ehemann Charlie, erfährt Leni, dass er von Anfang an von dem Spiel mit ihrer Schwester wusste und er sie inzwischen beide lieben würde. Leni beschließt nach Australien zu fliehen und wird von einer Sicherheitsfrau am Flughafen darauf aufmerksam gemacht, dass sie erst vor kurzem eine ihr exakt ähnelnde Frau gesehen habe, die nach Kansas ausgereist sei.

Am Ende der Staffel kommt Charlie nach einer Lesung seines Buches, das er über Leni und Gina geschrieben hat, nachhause und wird dort von einer der beiden Zwillinge erwartet. Sie haben ein kurzes Gespräch bei dem jedoch nicht herauskommt, ob er Gina oder Leni vor sich hat.