Die 10 besten Splatterfilme aller Zeiten:

Hostel (2005)

Nach diesem cineastischen Blutbad wirst du so schnell in keinem Hostel mehr einchecken: Regisseur Eli Roth und Co-Produzent Quentin Tarantino (wir sind nicht überrascht!) liefern mit "Hostel" einen schonungslosen und alle Register ziehenden "Torture Porn" ab, der im blutigen Fahrwasser von "Saw" die Lust daraus bezieht, Menschen auf möglichst kreative und explizite Art und Weise zu foltern – wobei der Film auch auf implizite Horror-Bilder setzt.

Die Story dreht sich um drei junge Amerikaner, die in einem Hostel in der Slowakei einchecken, was sich bald als, sagen wir mal, nicht so gute Entscheidung entpuppt: denn die Urlaubs-Unterbringung scheint die real gewordene Hölle auf Erden zu sein. Hier werden all die dunkelsten und gestörtesten Fantasien Wirklichkeit. Hier kann man all das erleben, was man still und heimlich begehrt – und hier kann man für Geld quälen, foltern, bestrafen und töten ...

Knallharte und mit menschenverachtender Brutalität inszenierte Splatter-Orgie mit zart versteckter Gesellschaftskritik, die Platz 1 der US-amerikanischen Kinocharts erklomm.

