Rotten Tomatoes-Ranking: 25 Prozent

Der Film erzählt die Geschichte von Dusty, einem Sprühflugzeug mit Höhenangst, dessen größter Traum es ist, eines Tages beim legendären "Wings around the Globe", dem berühmtesten Flugzeugrennen der Welt, anzutreten ...

Was mit liebenswerten sprechenden Autos klappt, muss doch auch mit liebenswerten sprechenden Flugzeugen funktionieren, dachte sich Disney. Doch der Hype um "Cars" war 2013 schon am Abnehmen, die Flieger-Variante wirkt nur wie eine müde Kopie, mit der man die Cash Cow weiter melken will. Ursprünglich war "Planes" bloß als DVD-Veröffentlichung gedacht – was schon alles sagt ...

Zu sehen auf Disney+, Apple TV+, Prime Video, Maxdome und Sky. Hier geht's zum Film!