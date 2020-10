"Requiem for a Dream" ist auch nach 20 Jahren furchteinflößend

Über 2000 Schnitte

Was diesen Film auch 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung so beeindruckend macht, hat weniger mit der Handlung als mit der Erzählweise zu tun. Die Inszenierung erinnert an die Musikvideos um die Jahrtausendwende und schafft es aus einem Sozialdrama einen Horrorfilm zu machen. Mit der sogenannten "Hip-Hop Montage“ wurden Bilder in einem rasend schnellen Tempo zusammengeschnitten, um so den Rauschzustand der Protagonisten zu verdeutlichen. Inzwischen hat sich dieses Schnitttempo im Mainstreamkino etabliert und gehört zum Standard-Repertoire jedes Actionfilms.