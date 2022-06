Elvis Presley: Das sind die 6 besten Filme der Kult-Hüfte

Elvis als lediger Familiensohn: Nicht nur IRL, auch auf der Leinwand flogen die Frauen auf Elvis. Weil er das aber in diesem Fall so gar nicht wünscht, muss er sich mit aller Kraft gegen eine heiratswütige Frau wehren – und zwar mit allzu deutlichen, dafür aber umso melodischeren Worten: "I'm Not The Marrying Kind" singt Elvis in "Follow that dream" (OT), was die Frauenwelt wahrscheinlich nur noch mehr vom Gegenteil überzeugte.

Obwohl etwas unterschätzt, gehört "Ein Sommer in Florida" zu den Juwelen in Elvis' Filmographie, in der er auch durchaus darstellerisch überzeugen kann. Die Komödie ist überraschend witzig, macht gute Laune und versucht gar nicht erst, seinen Kitsch zu verbergen. Mit nur fünf Songs ist "Ein Sommer in Florida" aber einer der Song-ärmeren Filme von Elvis.

