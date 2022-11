10. Captain Marvel (2019): 1,12 Billionen US-Dollar

Bei Fans hat der Film rund um die übermächtige Captain Marvel (Brie Larson) zwar einen schweren Stand, aber die Neugier hat dann doch die Massen in die Kinosäle pilgern lassen. Die Handlung ist in den 90ern angesiedelt und erzählt vom Werdegang der Air-Force-Pilotin Carol Danvers. Immerhin der einzige Solo-Film einer Heldin in dieser Liste.

