10 Filme auf Amazon Prime, die man gesehen haben muss

Das letzte Einhorn (1982)

"Das Letzte Einhorn" entführt einen in eine Welt voll von Zauberern, Hexen, sprechenden (und alkoholkranken) Skeletten, philosophischen Schmetterlingen, Räuberbanden, in Flammen stehenden Stieren und natürlich Einhörnern. Vor allem aber entführt der Film in eine Welt, deren Dialoge voll von lyrischer Tiefe und lebensnahen Metaphern sind, inklusive einem atemberaubenden Soundtrack und einer zeitlosen Geschichte.

Die düstere Atmosphäre, die dem Für-Jung-und-Alt-Märchen eingeschrieben ist, unterstreicht die furchteinflößende Reise des Einhorns und seinen Freunden perfekt, eine Allegorie für Suche nach sich selbst und das Entdecken der großen, fremden Welt, in der viele Gefahren auf uns lauern. Es geht auch darum, dass man Anders-Sein nicht unterdrücken darf – und es ist ein Film über die Liebe in all ihren Facetten.

Trotz seines inhaltlichen Anspruchs ist der Film keine belehrende Parabel, sondern allem voran eine malerische Landschaft, die zum Träumen und Nachdenken einlädt, ohne die Lehren des Lebens mit der Holzhammer-Methode an den Mann und die Frau zu bringen.

"Das letzte Einhorn" kannst du auf Amazin Prime ausleihen oder kaufen.

