10 Filme auf Netflix, die man gesehen haben muss

Deadpool (2016)

Wenn wir schon bei Action-Krachern sind: Der filmische Einstand des Außenseiter-Superhelden Deadpool, der sich als einziger unter seinen Kolleg*innen bewusst ist, dass er eine Comic- beziehungsweise Film-Figur ist, ist so herrlich respektlos, satirisch, selbstironisch und einfach nur witzig, dass man auch nach all den ermüdenden Marvel-Jahren die hellste Freude an diesem Film hat.

Politisch korrekt ist hier nichts, richtig sympathisch nur jene Figur, die schnell das Zeitliche segnet. Hier wird geflucht, was das Zeug hält, die Gags sind oftmals weit unter der Gürtellinie und bei den Action-Szenen fließt so viel Blut, wie man es sonst nur von Tarantino-Filmen gewohnt ist.

Der Mut zum Kontrollverlust und zum Absurden hebt "Deadpool" aus der großen Masse des Marvel-Einheitsbreis heraus – oder, um es mit den Worten von Deadpool (Ryan Reynolds in seiner Paraderolle) zu sagen: Er packt sie an den Eiern, zeigt ihnen, was ein gekonnter rechter Haken ist – und beglückt sich danach selbst.

