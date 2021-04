Die 10 besten Filme auf Netflix:

7. "Chihiros Reise ins Zauberland" (2001)

IMDb-Rating: 8,6/10

Rotten Tomatoes: 97%, Audience-Score: 96%

Chihiro, ein zehnjähriges Mädchen, und ihre Eltern ziehen nach Tokio um. Auf ihrem Weg dorthin stoßen sie auf einen geheimnisvollen Tunnel, der sie in eine fremde, unheimliche Welt befördert – nämlich ins Zauberland Aburaya. Als Chihiros gierige Eltern in Schweine verwandelt werden, ist es am Mädchen, sie zu retten. Dafür muss sie sich aber der bösen Hexe Yubaba stellen. Eine fantastische Reise beginnt, in der Chihiro über sich hinauswächst...

"Chihiros Reise ins Zauberland" ist die vielleicht größte Überraschung auf dieser Liste – aber dann doch wieder nicht: denn der japanische Animationsfilm, der mit einem Oscar geehrt wurde, ist eine herzerwärmende Liebeserklärung an die Fantasie, an Freundschaft und den Glauben an sich selbst.

Verpackt in wundervollen und farbenprächtigen Bildern präsentiert Regisseur Hayao Miyazaki ein Genre-Konglomerat aus Coming-of-Age-Film, Fantasy und Abenteuer. Trotz oder gerade aufgrund der Märchen-Stimmung lässt "Chihiros Reise in Zauberland" einen das echte Leben spüren.

