In ihrer verzweifelten Suche nach FreundInnen und Ruhm täuscht die Influencerin Danni Sanders (Zoey Deutch) – ganz nach dem Motto "fake it till you make it!" – eine Reise nach Paris vor, um neue FollowerInnen zu gewinnen. Dann aber findet plötzlich ein Terroranschlag in Frankreichs Hauptstadt statt – und die ganze Welt nimmt an, Danni sei eine der Überlebenden. Das geht natürlich tatsächlich mit einem Popularitätsschub einher – aber auch mit jeder Menge Problemen ...

"Not Okay" ist eine bitterböse Satire über die InfluencerInnen-Szene, der Drang nach schnellem Ruhm und die Beeinflussbarkeit der Masse – denn immerhin bestimmt auch und vor allem auf Social Media eher die Nachfrage das Angebot als umgekehrt.

So wie Mila Kunis in dem Netflix-Film ein perfektes Leben vorheuchelt, macht das auch Zoey Deutch in dieser Disney+-Verfilmung – und zwar zu einem Grad, der fast schon ungesunde und definitiv problematische Züge annimmt.

"Not Okay" ist auf Disney+ verfügbar.