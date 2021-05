Die 13 besten modernen Schwarz-Weiß-Filme

Er war zwar der große Verlierer bei der diesjährigen Oscar-Verleihung, aber gleichzeitig immerhin jener Film mit den meisten Nominierungen: "Mank" von David Fincher, eine Hommage an den Film-Klassiker "Citizen Kane" und eine Zeit, in der Farbe in Filmen ein visionärer Traum war, der mehr an Sci-Fi erinnerte als an die damals tatsächlich technische Realität.

"Mank" ist im Grunde aber nur einer von überraschend vielen Filmen der jüngeren Popkultur-Vergangenheit, die bewusst in Schwarz-Weiß gedreht wurden. Der Verzicht auf Farbe in einem Film ist heutzutage eine bewusste Entscheidung des Regisseurs oder der Regisseurin, wobei die Gründe dafür vielfältig sein können: Vielleicht möchte man auf die Zeit hinweisen, in der die Handlung des Films angesiedelt ist, auf lange zurückliegende Jahre, in der Schwarz-Weiß-Filme die Norm darstellten.

Das unterstreicht schließlich die historische Atmosphäre des Films und zieht die Zuseher*innen noch ein Stückchen tiefer in diese Welt hinein. Eine Parabel auf die Sehnsucht nach ganz großem Kino also.