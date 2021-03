Die 12 besten Mystery-Serien auf Amazon Prime:

Under the dome (2013-2015)

Und gleich noch ein Stephen-King-Werk, das es zur TV-Serie geschafft hat – und wieder geht's um eine Kleinstadt (wie so oft in Mystery-Serien): In Chester's Mill passiert eigentlich nie etwas Aufregendes. Bis eines Tages ein gigantischer Sturm aufzieht und sich eine undurchsichtige, riesengroße Kuppel über die Kleinstadt legt. Wer jetzt an romantische Schneekugeln mit liebreizender Musik denkt, der kennt Horror-Meister King nicht: Das Abgeschnitten-Sein zur Außenwelt bringt die dunkelsten Seiten in den Stadtbewohner*innen an die Oberfläche – und bald heißt es: fressen oder gefressen werden! Und natürlich muss da noch das Geheimnis um die Kuppel gelöst werden: Wer oder was steckt dahinter?

Die Idylle als Brutstätte für Barbarei: "Under the dome" verspricht viele gruselig-unterhaltsame Stunden in King-Manier (in der Pilot-Folge beispielsweise wird gleich mal eine Kuh wie aus dem Nichts in zwei Hälften gespalten) und ist genauso sozio-psychologische Analyse menschlichen Verhaltens in Ausnahmesituationen wie eindringlicher Aufruf zum Umweltschutz.

Aber: "Under the dome" ist eine klassische Story-driven-Serie, sprich: die Figuren sind hier vor allem dafür da, um die Handlung möglichst schnell voranzutreiben. Zwischenmenschliches Drama gibt's natürlich trotzdem, aber allzu nuancierte Charaktere sollte man sich hier nicht erwarten. Wem aber ohnehin das große Ganze wichtiger ist, sei "Under the dome" wärmstens empfohlen. Genauso wie "Breaking Bad"-Fans: Zum Hauptcast zählt Dean "Hank Schrader" Norris.

"Under the dome" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

