Oscars 2024: Hier kannst du die Gewinnerfilme sehen!

Apropos Film: diese standen selbstredend im Mittelpunkt der Verleihung. "Oppenheimer" war mit 7 Preisen der große Gewinner, gefolgt von "Poor Things" mit 4 Auszeichnungen. Auch "The Zone of Interest", "Godzilla Minus One" (!), "Anatomie eines Falls", "Barbie", "The Holdovers", "American Fiction", "Ich sehe was, was du nicht siehst" sowie die Doku "20 Tage in Mariupol" dürfen sich freuen.

Wenn ihr euch überzeugen wollt, ob diese Titel zurecht gewonnen haben – wir verraten euch, wo ihr die Gewinnerfilme sehen könnt.