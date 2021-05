Die 10 besten Serien zum Englischlernen:

Buffy The Vampire Slayer (7 Staffeln)

In dieser Teen-Mystery-Serie rund um eine tapfere Vampirjägerin und ihre Gruppe aus übernatürlichen Freund*innen wird so deutlich wie in sonst keiner anderen Serie aus diesem Genre gesprochen, man muss sich also nicht besonders anzustrengen, um den Dialogen zu folgen. Die Sprache ist jugendlich, man bekommt ein Gefühl für den Sprachduktus junger US-Amerikaner*innen.

Das Besondere an "Buffy": Sprache nimmt in der Serie einen sehr hohen Stellenwert ein, sie dient zu metaphorischen Zwecken genauso wie beispielsweise für sogenanntes Foreshadowing. Einzelne Wörter oder Sätze können also verschiedene Bedeutungen haben. Wortspiele sind in der Serie an der Tagesordnung, wodurch du so richtig tief in die englische Sprache eintauchen kannst.

Die eigene Art von Sprache, die in "Buffy" verwendet wird, wird unter Fans und Akademiker*innen "Slayer Slang" genannt: eine Mischung aus Fachsprache ("Hellmouth", "Watcher" und so weiter) und Neu-Kreationen. So werden zum Beispiel aus Adjektiven Nomen oder aus Nomen Verben gemacht – oder gar vollkommen neue Wörter kreiert. Häufig verwendet werden auch Referenzen aus der Popkultur.

Wichtige Redewendungen: "Pathetic much?", "I'm Buffy and you're history!", "Don't Scully me!", "Love's a bitch!"

