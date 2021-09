When They See Us (2019)

Die preisgekrönte Mini-Serie, produziert von Hause Netflix, erzählt die wahre Geschichte von vier Afroamerikanern und einem Hispanoamerikaner, die zu unrecht wegen einer Vergewaltigung angeklagt und schuldig gesprochen wurden.

Viele Jahrzehnte lang hielt dieser Justiz-Skandal die USA im Atem, 2002 wurden die vier Männer freigesprochen. Es ist eine nachdenklich machende und furiose Tour de Force, die wir hier erleben, die an Ungerechtigkeit nicht zu überbieten ist und uns deshalb vor Schock und Wut die Tränen in die Augen treibt. Ein politischer Aufschrei, der lange nachwirkt und Trauer hoffentlich in Aktionismus verwandelt.

Hier geht's direkt zur Serie!