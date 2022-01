"The Happytime Murders" auf Amazon Prime: Puppen-Sterben

Ein blauer Ermittler

Der von Kopf bis Fuß blaue und flauschige Privatdetektiv Phil Philips nimmt die Ermittlungen in diesem Fall auf. Dafür muss er zwangsläufig mit seiner menschlichen Ex-Kollegin Detective Connie Edwards ( Melissa McCarthy) kooperieren, obwohl sich die zwei gar nicht mehr leiden können. Früher waren sie Partner bei der Polizei, bis ein tragischer Zwischenfall dazu geführt hat, dass Puppen nicht mehr als Cops akzeptiert wurden. Nun müssen sich die beiden wohl oder übel wieder zusammenraufen – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen.

Das alles klingt nach den idealen Voraussetzungen für eine gelungene Krimikomödie im Stil von "Roger Rabbit". Melissa McCarthys Mitwirken sollte uns zunächst allerdings vorsichtig stimmen, denn diese Frau dreht seit ein paar Jahren keine guten Filme mehr: "The Boss" und "How to Party with Mum" waren einfach nur schlecht und das feminine "Ghostbusters"-Remake konnte ebenfalls nicht überzeugen. Hier findet sie zum Glück jedoch zu ihrer alten Comedy-Größe zurück: sie verbeißt sich regelrecht in ihre Rolle (und fallweise auch in ihren Puppenpartner).