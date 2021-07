„Utoya 22. Juli“: Entbehrlicher Voyeurismus

Zu Beginn des Filmes schaut Kaja in die Kamera und sagt „Das wirst du nie verstehen“, doch was Regisseur Erik Poppe die kommenden 72 Minuten versucht, ist, uns den Horror vom 22. Juli 2011 verständlich zu machen. Die Menschenjagd soll so realistisch und eindringlich wie möglich sein. Die Kamera klebt an den verheulten Gesichtern der Jugendlichen, die in vollkommener Panik quer durch die Insel laufen. Aus dem Off hört man die Schüsse, die uns auf Knopfdruck einen Schauer versetzen sollen. Ein Horrortrip, der nicht wegen seiner Authentizität, sondern wegen seinem Voyeurismus unerträglich ist.

Zynisch