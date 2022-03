"Wonder Woman" auf Puls 4: Amazone beendet den Ersten Weltkrieg

In "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" hat sie ihren Debütauftritt absolviert und bewiesen, dass sie im Vergleich zu den beiden männlichen Kollegen eindeutig die interessantere Figur ist. Daher bekommen wir nun in einem eigenen Film ihre Vorgeschichte erzählt – und zum Glück lassen sich Bruce Wayne oder Clark Kent hier überhaupt nicht blicken.

Der Dunkle Ritter schickt nur eine verblichene Fotografie zurück, deren Anblick Erinnerungen auslöst. Bevor sie ins Superheldenkostüm geschlüpft ist, war Wonder Woman nämlich eine Amazonen-Prinzessin namens Diana, deren Abstammung ein Geheimnis umgibt und hatte keine Ahnung, was in der Menschenwelt alles vor sich geht. Immerhin übte sie sich unablässig im Kampftraining, um für den Ernstfall gerüstet zu sein, falls der gefürchtete Kriegsgott Ares wiederkehren sollte.