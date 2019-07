Die 10 coolsten Heldinnen des Action-Kinos

"Resident Evil" ist die Kino-Adaption eines erfolgreichen Videogames. An dieser Stelle hätten wir natürlich auch Lara Croft anführen können. Lara Croft ( Angelina Jolie) hat es immerhin auf zwei Kinofilme gebracht. Doch die leicht bekleidete Schönheit Alice ( Milla Jovovich) metzelt in insgesamt sechs (!) abendfüllenden Action-Movies ganze Horden von hässlichen Zombies. Die Croft läuft in verstaubten Grabkammer herum und trifft nicht einmal eine einzige Mumie. Alice bietet der verwesenden Apokalypse die Stirn. Und eines sollte doch glasklar sein: Ein guter Schurke macht den Helden erst so richtig groß. Sorry, Angelina!

4. Cataleya Restrepo: Colombiana