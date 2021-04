"Aus dem Nichts" auf Amazon Prime: Diane Kruger will Rache

Wahre Begebenheit

Nach dem Historienfilm „The Cut“ und der Bestsellerverfilmung „Tschick“, widmet sich Fatih Akin wieder einem politischen Thema. Der Ausgangspunkt für „Aus dem Nichts“ sind die rassistischen NSU-Morde an Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund in Deutschland zwischen 2000 und 2006. Akin setzt sich nicht nur mit der Tat, sondern vor allem mit dem Umgang der Behörden mit den Tätern auseinander. In drei Akten versucht er, den Schmerz der Hinterbliebenen, das unter Druck geratene Rechtssystem und die Rachegelüste seiner Figuren zu zeigen. Dabei bleibt Akin gewohnt politisch und führt das Publikum mit einer großartigen Diane Kruger durch die Geschichte.