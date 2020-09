"David Copperfield – Einmal Reichtum und zurück": Ein Leben wie aus dem Roman

Verfremdungseffekte

Der junge David beginnt bereits in frühen Jahren zu schreiben und hält auf einer Vielzahl von Zetteln einzelne geglückte Sätze fest, die er in einer Schatulle verwahrt. Aus all diesen Papierschnitzeln wird sich dann eines Tages sein großes Buch zusammenfügen. Iannucci selbst hat durch ein ähnliches Verfahren einen zutiefst überzeugenden Film hervorgebracht und kann allerlei Finessen bieten. Er setzt den berühmten Text mit einer Überfülle an visuellen Einfällen um und verwendet dabei bevorzugt das Mittel der Verfremdung, damit uns immer aufs Neue deutlich vor Augen geführt wird, dass wir eigentlich einer Erzählung folgen. Da dringt plötzlich eine riesige Hand durch einen Plafond, ein anderes Mal fliegt eine Wohnungswand wie eine Zeltplane im Wind zur Seite und wir befinden uns mitten auf einer Wiese. Eine Szene wird im Stil eines Stummfilms mit Musikbegleitung inszeniert, und wenn sich David erstmals verliebt, sieht alle Welt um ihn herum wie die Geliebte aus (sogar der Kutscher oder ein bekanntes Londoner Bauwerk).