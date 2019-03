„Der Boden unter den Füßen“: Funktionieren um jeden Preis

Die dramatische Handlung wird von einem fantastischen Cast getragen. Die Fallhöhe war dabei für Pia Hierzegger in der Rolle einer psychisch Kranken am größten. Die hauptsächlich für ihre komödiantischen Figuren bekannte Schauspielerin meistert sowohl die emotionalen als auch die körperlichen Hürden mit Bravour und hält ihre Glaubwürdigkeit in jeder Sekunde aufrecht. Valerie Pachner erhielt den österreischen Filmpreis für ihre Darstellung in „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ und beweist auch hier wieder warum sie zu den besten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum gehört. Ihre Mischung aus Verletzlichkeit und Härte erinnert dabei stark an die französische Schauspielikone Isabelle Huppert. Dieses Jahr wird sie auch in der US- Produktion „Radegund“ von Goldene Palme Gewinner Terrence Malik zu sehen sein.

Deutsches Pendant