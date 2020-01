"Die Wolf-Gäng": Familienfreundliche Feelgood-Fantasy

Fantasievoll, aber vorhersehbar

Wir haben also einen Halbwaisen-Antihelden mit besonderer familiärer Herkunft, das wiffe Mädchen, das gerne Bücher konsultiert und den tollpatschigen aber treuen Dritten im Bunde. Trotz aller Ähnlichkeiten werden eingefleischte Potterheads auf der Suche nach einer Ersatzdroge hier nicht wirklich fündig werden: Zwar hält der Film optisch durchaus fantastisch-schöne Kulissen und nette Zaubereffekte bereit, „Die Wolf-Gäng“ bleibt in ihren Grundzügen aber ein Film für 6- bis 12-Jährige, mit dem ein älteres Publikum wenig anfangen kann. Da die Storyline relativ vorhersehbar ist, setzt Regisseur Trageser auf Slapstick-Momente, die meist aber etwas zu bemüht wirken, selbst bei Comedy-Größen wie Rick Kavanian und Axel Stein. Die drei jungen Hauptdarsteller finden sich im Laufe der 95 Minuten mehr und mehr in ihre Rollen der Sonderlinge mit Schwächen, die es zu überwinden gilt – wobei gerade Protagonist Kissiov einen noch recht verkrampften Nachwuchs-Vampir gibt. Sonja Gerhardt hingegen geht in ihrer Rolle als verpeilte Hexe ganz auf, auch Christian Berkel meistert seinen teuflischen Part so überzeugend, dass die Enttäuschung nach dem eher platten Finalkampf Gut gegen Böse doch groß ist. Dieser hätte auch bei einem so familienfreundlichen Film etwas spektakulärer ausfallen können.

Eine Fortsetzung wird am Schluss bereits in Aussicht gestellt – auf die „Wolf-Gäng“ Vlad, Wolf und Faye werden künftig hoffentlich noch aufregendere Abenteuer zukommen.

2 1/2 von 5 fliegenden Besen

( Amina Beganovic)