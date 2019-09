"Gut gegen Nordwind": Vom Charme des Buches ist nichts zu spüren

Keine zündenden Ideen

Regisseurin Vanessa Jopp inszeniert einen langatmigen und mit zwei Stunden viel zu langen Film, in dem Liebe eben nicht das dominierende Gefühl ist. Vielmehr wird der Film über weite Strecken von der Einsamkeit der beiden Hauptfiguren bestimmt. Wir starten mit einer langatmigen Einführung in das Liebesleben des Linguisten Leo Leike, die uns wohl seine "Angst vor echter Nähe" nahe bringen soll. Der Mann hat Liebeskummer. Die E-Mails der noch unbekannten Emma Rothner trudeln nebenbei ein. Später springen wir dann auch ins Leben von Emmi, wie sie von Leo umbenannt wird. Aber auch in ihrer Beziehung dominiert der Alltagsfrust. Schon klar, dass dieses Szenario als Kontrast für die aufkeimende Verliebtheit der Protagonisten dienen soll. Nur leider ist von dieser Verliebtheit nicht viel zu spüren. Diese Emotion bleibt auf der Strecke, stattdessen dominiert der Alltagsfrust. Erst ganz am Schluss gewinnt der Film ein wenig an Schwung. Doch das Feuerwerk der Gefühle kommt zu spät. Viel zu spät.