Etliche Schwachpunkte

Regisseur David Gordon Green hat sich für das Finale seiner "Halloween"-Trilogie also etwas Besonders ausgedacht, um die Handlung auf eine große Konfrontation zwischen Laurie und Michael zusteuern zu lassen. Doch sein Konzept geht nicht richtig auf: Zunächst will es scheinen, als würde er sich in einer Nebenhandlung verzetteln, indem er eine ganz andere, neue Figur in den Mittelpunkt rückt. Als dann endlich eine Verbindung zu Myers hergestellt wird, gelingt es dem Film auch nur bedingt, eine befriedigende Lösung herbeizuführen.

Stattdessen überwiegen die Schwachpunkte: Einerseits lassen die schauspielerischen Leistungen in vielen Fällen sehr zu wünschen übrig und streifen ans unfreiwillig Komische, andererseit erscheinen die Figuren mitunter grotesk verzeichnet und ihre Handlungsweisen sind oft kaum nachvollziehbar.

Auch der Erzählrhythmus wirkt sich nachteilig aus: Während sich "Halloween Ends" sehr lange Zeit lässt, eine Vorgeschichte aufzurollen, die diesmal zur Eskalation führt, geht es dann in den letzten 20 Minuten gehörig zur Sache. Es ist alles nur noch auf recht drastische und übertrieben blutige Effekte zugeschnitten: Es können in den paar Minuten gar nicht genügend Opfer den Tod finden. Dadurch mutet es oft geradezu menschenverachtend an, mit welcher Beiläufigkeit hier gemordet wird.