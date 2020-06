"Suicide Tourist - Es gibt kein Entkommen": Ein langsamer Urlaub mit vorhersehbaren Todesfolgen

Skurrile Selbstmordversuche

Damit es nicht gar zu eintönig wird, besteht der Großteil des Films in Rückblenden. So erfahren wir erst nach und nach wie der Mann eigentlich auf das Aurora gestoßen ist. Es wird zugleich klar, dass Selbstmord bereits früher eine Option für ihn gewesen ist und auch in diesem Fall hat sich Max als Mensch von echter nordischer Nüchternheit erwiesen. Im Baumarkt lässt er sich von einem Angestellten in den gekauften Strick eine Schlinge knüpfen und gibt zur Auskunft, sie müsse ungefähr 92 Kilo aushalten. Doch der Suizid scheitert dann in letzter Sekunde und auch ein zweiter Versuch, mit einem schweren Gewicht im Hafenbecken zu versinken, ist nicht erfolgreich. Solche kurzen Momente mit zaghaft schwarzem Humor, wirken geradezu wie Fremdkörper in diesem Werk.