Regisseurin von "Feminism WTF"

Mückstein zog in den vergangenen Jahren mit Hinweisen auf Übergriffe und (Macht-)Missbrauch in der heimischen Filmszene, sowie u.a. mit dem Film "Feminism WTF" viel Aufsehen auf sich. Auch in einer aktuellen NDR-Doku, in der Frauen das Verhalten der Regisseure Julian Pölsler und Paulus Manker scharf kritisieren, ist sie zu sehen.

In ihrem "Tatort"-Erstling zeigt die Regisseurin nun erneut ihr handwerkliches Können: So versteht sie es eindrücklich, den Scherbenhaufen, der sich in Folge von Eisners feucht-fröhlicher Feier zum 60. Geburtstag ausbreitet, nachfühlbar in Szene zu setzen. Denn unmittelbar nach dem Fest mit 90er-Partykrachern und "totalem Filmriss" rufen dringende Ermittlungen inklusive höchst seltsamer, actionreicher Verhaftung und frischem Streifschuss.