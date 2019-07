"Vox Lux": Natalie Portman wird zur Popikone

Gespielt wird Celeste von Raffey Cassidy und Natalie Portman. Cassidy machte sich bereits einen Namen als Nebendarstellerin in „The Killing of a Sacred Deer“ und „Snow White and the Huntsman“. Sie besticht durch ihre ruhige Ausstrahlung und ihren melancholischen Blicke, die einen krassen Gegensatz zu der Performance von Natalie Portman bilden. Durch das relativ kleine Budget wurden Portmans Szenen innerhalb von zehn Tagen gedreht, was ihre Leistung jedoch nicht schmälerte. Seit „Black Swan“ hat man die US-Darstellerin selten so an ihre Grenzen gehen gesehen.