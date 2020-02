12 spektakuläre Flops im Kino, die später zu Kultfilmen wurden

Rule #1: You do not talk about the fight club! Der spektakuläre Thriller von Regisseur David Fincher auf Basis des gleichnamigen Romans von Chuck Palahniuk ist das Paradebeispiel eines Kultfilms. Kaum zu glauben, dass der Film in den USA nur 37 Mio. Dollar eingespielt hat – bei einem Produktionsbudget von 63 Mio. Dollar. Zwar wurden die Verluste an den internationalen Märkten einigermaßen ausgebügelt (weltweit kamen Einnahmen von 101 Mio. Dollar zusammen), aber gewinnbringend war der Film für das Hollywood-Studio 20th Century Fox abzüglich der Marketingkosten wohl nicht. Das änderte sich als die DVD herauskam: "Fight Club" spielt mit der DVD-Edition noch einmal 100 Mio. Dollar ein und wurde binnen kurzer Zeit zum Kultfilm.