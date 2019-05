14 Hai-Schocker und Tierhorror-Filme, die besser sind als "The Meg"

Bleiben wir doch bei Seen, aber kehren wir zurück zu den Herrschern der Meere in Sachen Terror: Haie im See ist das Thema bei "Shark Night". Es ist wieder Party-Time auf einer Insel in einem Salzwassersee in Louisiana. Blöd ist nur, dass es in dem See vor verschiedensten Hai-Arten nur so wimmelt. Das drückt die Partystimmung. Die Studenten versuchen von der Insel zu entkommen. Die Frage wie die Haie in den See gekommen sind, hat etwas mit der "Shark Week" beim TV-Sender Discovery Channel zu tun. Peripher.