"Das Signal": Diese 6 ähnlichen Serien und Filme wirst du lieben

"Das Signal" erinnert stark an den Kinofilm "Arrival" mit Amy Adams: Beide Erzählungen wollen anhand der Alien-Metapher verdeutlichen, dass wir Menschen alle Teil eines großen Ganzen sind, eine Einheit. Egal, welche Sprache man spricht, egal, woher man kommt, ob aus einem fremden Land oder aus dem Weltall – wir alle streben nach Zufriedenheit und Glück, nach Sicherheit und Verständnis. Wir wollen verstanden werden, trotz und auch mit all unseren Unterschieden. Zudem befindet sich die Menschheitsgeschichte stets in einem Kreis, wiederholt sich immer und immer wieder.

Sowohl Serie als auch Film heben sich angenehm von spröden Weltall-Krawall-Krachern wie "Independence Day" ab und erzählen eine ergreifende, intime Story, in der die Kraft aus der Stille und den philosophischen Zwischentönen gezogen wird. Denn es geht weniger darum, wer oder was hinter dem Geheimnis steckt, sondern darum, was das Geheimnis mit der Psyche der einzelnen Figuren macht.

