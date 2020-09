7 schlechte Remakes, die an den Kinokassen gefloppt sind

Die Verfilmung von Philipp K. Dicks Kurzgeschichte kam das erste Mal 1990 mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle in die Kinos. Mittels neuartiger Technologien ist es möglich, sich Erinnerungen einpflanzen zu lassen, die man so nie hatte. Das Original zeichnet sich durch einen dystopischen Look mit ekelerregenden SFX Effekten aus, während die Neuverfilmung mit Colin Farrell und Jessica Biel auf eine Hochglanz-Sci-Fi Optik setzt. Das Box Office Debakle versetzte der ohnehin schon schwächelnden Karriere von Jessica Biel den Gnadenstoß - "Total Recall" war ihre letzte große Hollywood-Produktion.