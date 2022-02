"A way to die": Trailer zum neuen Actionkracher mit Bruce Willis

Ob der Actionfilm "A way to die" Willis erneut eine Goldene-Himbeere-Nominierung einbringen oder ihm endlich mal wieder einen Kinokassen-Erfolg bescheren wird, bleibt abzuwarten. Wir tippen aufs Erstere, dem Trailer nach zu urteilen ist der Film nur einer von vielen in der Genre-Masse, die zwar kurz den Hunger stillen, aber trotzdem nicht lange satt machen...

"A way to die" startet am 4. März in nordamerikanischen Kinos. Wann er bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.