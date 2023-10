"After Everything" ist nicht das Ende von Tessa und Hardin

Wie bei "After Everything" am Ende zu sehen ist, bekommen Tessa und Hardin also zwei Kinder: Ein Spin-off, das in der Zukunft spielt, soll sich auf die Liebeswirren im Leben von Emery und Auden sowie ihrem Cousin Addy fokussieren. Tessa und Hardin selbst sollen nur noch eine Nebenrolle spielen. Ob das Schauspiel-Paar Langford und Fiennes-Tiffin hier zurückkehren werden, steht ebenfalls noch nicht fest.

Abgesehen davon soll auch ein Prequel zur Reihe kommen, das lose auf dem Buch "Before Us" von Anna Todd basiert und von Hardins früherem Leben erzählt, bevor er Tessa kennenlernte. Aufgrund des Alters der Rolle wird Fiennes Tiffin wohl nicht in seine Rolle zurückkehren. Das bleibt jedoch erst mal abzuwarten, denn offenbar ist alles möglich!