"Alone At Night": Pam Anderson und Paris Hilton in Horror-Erotik

Was sagt der Regisseur über seinen Film?

Tony Piantedosi, ein Mitarbeiter des Filmverleihs Vertical Entertainment, äußert sich laut "Deadline" folgendermaßen über das Werk: "Die Begriffe 'Spaß' und 'Schrecken' passen normalerweise nicht so gut zusammen, doch Regisseur Jimmy Giannopoulos hat einen Film gemacht, in dem all diese Emotionen durch eine großartige Horror-Story und einzigartiges Casting angesprochen werden."

Der Regisseur selbst fügt hinzu: "Mit 'Alone At Night' habe ich einen Film realisiert, in den ich mich als Teenager gern selber reingeschlichen hätte: Einen sexy Slasher-Thriller mit einer Hammer-Musik, für die Rapper G-Eazy gesorgt hat. Mit den Bestandteilen meiner Liebsten B-Horror-Movies haben wir einen schrecklich lustigen Film gemacht. Die Themen Isolation und Obsession sind zwar altbekannt, doch es lässt sich immer wieder eine zeitgemäße Umsetzung für sie finden. Man kann sich zwar isolieren, aber verstecken kann man sich nicht."

Ob wir uns vor diesem Film-Schrecken der ganz besonderen Art verstecken können ...?

Wann und ob es der Film bis zu uns schaffen wird, ist noch nicht bekannt. In den USA soll "Alone At Night" am 20. Jänner 2023 in die Kinos kommen.