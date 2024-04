"Avatar – Der Herr der Elemente" hat auf Netflix in einer Realversion einen starken Serienstart hingelegt und wird mit weiteren Staffeln fortgesetzt. Dank dieses Projekts scheint auch das Interesse bei Paramount für einen neuen Kinofilm geweckt worden sein. Wie aus einer Meldung von "ComicBook.com" hervorgeht, wurde kürzlich auf der CinemaCon über einen geplanten Animationsfilm berichtet.

Als Sprecher des Kronprinzen Zuko wird dabei Dante Basco zurückkehren, den man aus der berühmten Animationsserie auf Nickelodeon kennt. Ein stimmlicher Zuwachs, der sich bestimmt hören lassen kann, wird durch Dave Bautista erfolgen. Nachdem der frühere "Guardians of the Galaxy"-Star in den beiden "Dune"-Teilen auf die Seite des Bösen gewechselt ist, soll er auch hier einen Bösewicht sprechen.