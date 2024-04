"Ghostbusters": Alle fünf Filme im knallharten Ranking

4. Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

Die Spengler-Familie, die in "Ghostbusters: Legacy" eingeführt wurde, tun sich in New York mit den originalen Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine böse Macht freisetzt, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren.

Erneut kehrt der Original-Cast zurück, was auch durchaus Spaß macht. Trotzdem ist der Charme von früher etwas verflogen und über dem Film schwebt stets die vernichtende Frage, ob es diesen Teil tatsächlich gebraucht hätte. Die Story ist etwas überfrachtet und fühlt sich erzwungen an, es wird ein bisschen zu sehr auf Nostalgie und zu wenig auf eigene Identität gesetzt. Der überraschend eher ernste Ton ist Geschmackssache. Alles in allem ein bisschen zu seelenlos. Da hätte mehr draus werden können.

