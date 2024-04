"Chantal im Märchenland": 6 ähnliche Filme und Serien

Euch haben vor allem die Referenzen auf Märchen in "Chantal im Märchenland" gefallen und ihr sucht nach einer Vermischung von Märchen und Realität? Dann haben wir "Once Upon a Time" für euch. In der Serie kommen dutzende Märchenfiguren aus verschiedensten Erzählungen vor und werden auf absolut spannende, überraschende und faszinierende Art miteinander verwoben. Hier schlägt jedes Herz eines Märchen- oder Disneyfilm-Fans höher!

Doch worum geht's genau? In einer US-amerikanischen Stadt namens Storybrooke leben Märchenfiguren ohne Erinnerung an ihre wahre Identität. Durch einen Fluch der bösen Königin sind sie gefangen in unserer Welt. Während sich die Serie in der realen Welt entspinnt, erfährt man in der ersten Staffel in jeder Episode etwas über das Märchenleben der Figuren. Während manche Märchen-Identitäten sofort enthüllt werden, sorgen andere bei der späteren Offenbarung für große Überraschungen.

Wenn man über das geringe Budget der ABC-Produktion und den damit einhergehenden, cringigen CGI-Effekten hinwegsehen kann, erwartet Zuschauer:innen mit "Once Upon a Time" eine fantastische Märchen-Adaption, die eine emotionale Achterbahnfahrt und Spannung pur verspricht. Außerdem kann man sich auf kleinere und größere Auftritte von Jamie Dornan ("50 Shades of Grey"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") und Sebastian Stan ("Captain America: The Return of the First Avenger") freuen.