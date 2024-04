Alfred Döblins berühmter Roman präsentiert Regisseur Burhan Qurbani als eine zeitgemäße Neuverfilmung, in der Franz Biberkopf nun ein Flüchtling aus Afrika namens Francis ist. Die in Kapiteln erzählte Parabel gegen den Rassismus dauert ganze drei Stunden, langweilt aber in keiner einzelnen Sekunde, sondern macht nachdenklich und wühlt auf. Trotzdem schafft es Qurbani, den moralischen Zeigefinger niemals zu groß werden zu lassen.

"Berlin Alexanderplatz" schaut dorthin, wo andere Filme den Blick abwenden, und entlarvt auf pointierte und genial inszenierte Art und Weise die moralischen Verwundbarkeiten der modernen Gesellschaft. Filmkunst kann auch bedeuten, den Finger so lange auf die blutende Wunde zu legen, bis diese aufreißt und endlich zum Handeln zwingt. Es geht aber auch um toxische Freundschaft und um die Sehnsucht nach einem wahren Leben im falschen. Haase ist als Mieze zu sehen und macht diese Rolle einmal mehr auf unnachahmliche Weise zu ihrer ganz eigenen.

Zu sehen auf Prime Video, Apple TV+, Maxdome und Sky. Hier geht's zum Film!