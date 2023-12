"Sehnsucht nach dem, was wir nicht haben"

Die erste Staffel soll zehn Folgen zu jeweils 45 Minuten umfassen. In den Rollen der beiden besten Freundinnen aus einfachen Verhältnissen sind Anja Pichler und Mara Romei zu sehen. Fanni Schneider und Theresa Riess ("Jeanny – Das 5. Mädchen") wiederum sind als die zwei wohlhabenden Schwestern auf Ärger aus. Auch Publikumslieblinge wie Ursula Strauss, Simon Schwarz und Claudia Kottal sind im Cast vertreten. Ebenfalls mit dabei sind unter anderem Felix Oitzinger, Tamim Fattal, Golo Euler, Felix Kreutzer ("Soko Kitzbühel") und Etienne Halsdorf ("Tage, die es nicht gab").

Drehbuchautor Uli Brée meint zur neuen Serie: "'Biester' ist nicht nur die Geschichte von vier jungen Frauen auf der Suche nach dem richtigen Lebensweg, sondern auch über die Suche nach einer Gebrauchsanweisung in Sachen Familie. Die Serie erzählt vom Wunsch nach einem anderen Leben, von Sehnsucht und Selbstbetrug. Wir sehnen uns oft nach dem, was wir nicht haben. Und wenn wir es dann haben, sind wir enttäuscht, weil wir es uns doch ganz anders vorgestellt haben.“

Regisseurin Mirijam Unger ergänzt: "Die Serie taucht in junge Lebenswelten ein und geht der Frage nach: Was haben Reiche und Arme eigentlich gemeinsam - und was trennt sie? Beim Drehen sind wir zwischen Gemeindebau und Nobelvilla gependelt. Es war sofort spürbar, zwischen welchen Extremen wir uns bewegen."

Ob wir uns auf eine würdige Nachfolge der "Vorstadtweiber" freuen (oder eher: fürchten?) dürfen?