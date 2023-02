Die 6 besten Filme mit Reese Witherspoon

Elle Woods, allseits beliebte Campus-Schönheit ihrer südkalifornischen Universität mit Studienschwerpunkt Mode, ist sich sicher, dass ihr Freund Warner Huntington III. ihr einen Heiratsantrag machen wird. Doch anstatt ihr den sechskarätigen Verlobungsring an den Finger zu stecken, teilt ihr der Spross einer angesehenen Senatoren-Familie mit, dass er mit ihr Schluss machen will.

Er müsse jetzt ernsthaft an seiner Karriere als Senator arbeiten, und da sei ihm eine oberflächliche Blondine wie Elle nur ein Klotz am Bein. Außerdem werde er ohnehin an die Harvard Law School an der Ostküste wechseln, um Jus zu studieren. Nachdem der erste Schock überwunden ist, beschließt Elle, nicht so ohne weiteres aufzugeben. Ihr Plan: Sie wird ebenfalls nach Harvard gehen, um Warner zurückzuerobern, koste es, was es wolle.

Hier ist Reese Witherspoon in ihrer wohl ikonischsten Rolle zu sehen. Als scheinbar naive Blondine bricht sie mit den Vorurteilen, die ihr entgegengebracht werden und sorgte mit dem Film für einen gigantischen Erfolg. Zurecht: Witherspoons Gespür für Situationskomik ist hier unschlagbar. 2003 erschien die Fortsetzung "Natürlich Blond 2" und nun ist ein dritter Teil mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle in Planung.

"Natürlich Blond" ist auf Amazon Prime Video, Sky Store und AppleTV verfügbar. Hier geht's direkt zu "Natürlich Blond"!