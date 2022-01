"Das Buch von Boba Fett": Emilia Clarke als geheime Bösewichtin?

Viele Verbindungen zum "Solo"-Film

Folgende Hinweise sollen laut dem Bericht auf eine mögliche Rückkehr von Qi'ra hindeuten: Der Zugüberfall in der zweiten Folge sowie die Speedster-Verfolgungsjagd in der dritten Episode erinnern an Szenen in "Solo: A Star Wars Story": nämlich an den Heist auf Vandor beziehungsweise an die Eröffnungssequenz auf Corellia.

Zudem verbinden die Pykes und die Hutts die "Boba Fett"-Serie mit dem "Solo"-Film, so "moviepilot". Die Pykes kommen hier als auch dort vor, die Hutts wiederum "ziehen sich aus Angst vor einem mächtigen Syndikat von Tatooine zurück". So werde angedeutet, dass es sich um die Pykes handle. Um es mit den Hutts aufzunehmen, käme dann die Organisation Crimson Dawn ins Spiel.