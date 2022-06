"Bying Beverly Hills": Neue Netflix-Show für "Selling Sunset"-Fans

Darum geht's in "Bying Beverly Hills"

Im Fokus steht The Agency, ein Immobilien-Büro von "Real Housewives of Beverly Hills"-Bekanntheit Mauricio Umansky. Darin werden wir Einblicke in das Geschäft mit den schönsten Immobilien in Los Angeles erhalten, genauso wie Eindrücke vom Privatleben der MaklerInnen.

Neben Umansky selbst werden unter anderem auch seine Töchter Farrah Brittany und Alexia Umansky, sowie Santiago Arana, Ben Belack, Joey Ben-Zvi, Jon Grauman, Brandon Graves, Allie Lutz Rosenberger, Melissa Platt und Sonika Vaid.

Wann "Bying Beverly Hills" auf Netflix startet, ist bisher nicht bekannt.