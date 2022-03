"Chariot"-Trailer: Malkovich und Salazar in Wiedergeburts-Krimi

John Malkovich als verrückter Wissenschaftler? Das klingt nach einer Traumrolle für ihn – noch dazu, wenn er eine irre Frisur verpasst bekommt, die man in dem ersten Trailer zum SciFi-Thriller "Chariot" vorgeführt bekommt.

Er wirkt hier tatsächlich so, als wäre er einem Terry-Gilliam-Film wie "Brazil" oder "The Zero Theorem" entsprungen, doch er könnte natürlich auch einen durchgeknallten Marvel-Schurken verkörpern. Woody Harrelson aus "Venom – Let There Be Carnage" ist bestimmt stolz auf ihn. Doch seht selber: