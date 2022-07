Aktuell ist Dakota Johnson, immer noch sehr assoziiert mit dem Erotikfilm "Fifty Shades of Grey", in "Persusasion" zu sehen, der neuen Jane-Austen-Verfilmung auf Netflix. Den Streifen kann man zwar ruhig auslassen ("Glamour" hält ihn gar für den "unnötigsten Netflix-Film des Sommers"), doch Johnson ist auch in diesem Historien-Reinfall das grell strahlende Licht in der Dunkelheit.

Das überrascht nicht, denn Johnson gilt als eine der vielversprechendsten Jung-Stars Hollywood – was nichts mit ihren berühmten Eltern Don Johnson und Melanie Griffith zu tun hat. Gekonnt und spielerisch pendelt sie zwischen großen Blockbustern und kleinen Indie-Werken und wirkt dabei authentisch, natürlich und absolut unangestrengt. Die großen Gefühle scheinen der 32-Jährigen leicht zu fallen, selbst einem seichten Stoff wie "Fifty Shades" verlieh sie noch ein kleines bisschen Tiefgang.