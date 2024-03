Florian David Fitz liebt Miniserien, aber ...

Zudem wurde "Das Signal" von Beginn an als Miniserie beworben und auch so konzipiert – und es ist eine Seltenheit, dass Netflix eine Miniserie verlängert. Dazu wäre auch der Erfolg der Serie nicht zufriedenstellend genug.

Hauptdarsteller Florian David Fitz ist froh, dass "Das Signal" eine Miniserie ist. Er selbst sei ein großer Fan dieses Erzählformats, verrät er im Interview mit "Filmstarts":

"Ich liebe ja Miniserien. Weil ich irgendwann böse werde, wenn ich merke, dass man eine geile Prämisse hat, das aber am Ende einer Staffel nicht zu Ende bringen will und man eigentlich nur bei der Stange gehalten werden soll", so der 49-Jährige. "Bei einer Miniserie kannst du aber ganz anders erzählen, weil du da ein Ende hast. Das macht es erst wertvoll. Enden sind was Tolles."