Worum geht's in der 15. Staffel?

Fans können aufatmen: Markus Kofler hat sich doch dazu entschieden, in Ramsau zu bleiben und rettet weiterhin Menschen in Not. Doch leider ist seine Liebelei mit Nina zu Ende gegangen. Der Beziehung tut er jedoch nicht lange hinterher weinen, denn er hat nur noch Augen für die neue Bezirksinspektorin Alexandra Winkler. Damit hat jedoch vor allem Katharina, die immer noch Gefühle für ihren Ex Markus hat, ein Problem, denn Alexandra hat ein Kind und ihr Ex wollte mit ihr nie eine Familie gründen.

Währenddessen muss sich die Rettungseinheit neuen Herausforderungen stellen: Ein unerwarteter Lawinenabgang und gefährliche Klettereinsätze setzen die Bergretter:innen unter extremen Druck. Mit jeder Episode entfaltet sich ein mitreißendes Drama, das die Zuschauer:innen auf eine emotionale Berg- und Talfahrt entführt.